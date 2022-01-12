«Кормушка для чиновников»: Лысаков раскритиковал предложение Госдумы об изменениях ПДД
Бывший депутат Гослумы и автомобильный эксперт Вячеслав Лысаков считает, что региональные власти усложняют жизнь автомобилистам.
Экс-депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал глупостью предложение депутата Госдумы Олега Морозова увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена» с пяти до 10-15 минут.
Морозов посетовал, что времени на стоянку часто не хватает, например, для выхода из машины пожилого человека. При этом Лысаков считает, что инициатор проекта предлагает изменения, «абсолютно не зная, что творится в этой сфере».
«Это глупость. Олег Морозов озвучил популистский лозунг и думает, что внес новизну в закон о дорожной безопасности. Это предложение дилетанта. Сейчас стоянки и остановки вообще нет, даже перед парковочными карманами установлены запрещающие знаки. Это абсурд в кубе. На практике вы не можете останавливаться, даже если это разрешено правилами дорожного движения, а должны на ходу высадить ребенка, выбросить инвалида. Установлены незаконные камеры, замаскированные под фонари, после фиксации изображения которыми, автомобилисту приходит штраф, если машина простоит более десяти секунд под этим знаком вне зависимости от причины», - отметил он.
По его словам, беззакония, из-за которых люди платят «миллиардные штрафы», необходимо прекращать.
«Надо начинать с тотальной проверки уличной дорожной сети, например, правильно ли установлены знаки. После этого надо убрать все знаки, которые не соответствуют законодательству и являются ловушками для водителей и кормушками для чиновников. Бывает, что знаки и разметка противоречат друг другу. Скоростной режим на трассах также надо повысить, чтобы он соответствовал категории дороги. В ряде городов правила дорожного движения даже не выполняются. То есть вся политики региональных исполнительных властей направлена на уничтожение водителей, как класса. Наблюдается настоящий геноцид автовладельцев», - заключил Лысаков.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас в российских правилах дорожного движения много «мутных пунктов».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января
- В Кремле заявили, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории
- В Кремле пообещали принимать все меры по обеспечению эпидбезопасности Путина
- Песков опроверг сообщения о планах ввести QR-коды на транспорте
- Фёдор Смолов перешёл в московское «Динамо»
- Футболиста Мамаева задержали на таможне из-за незадекларированной драгоценности
- Режиссер-постановщик «Ленкома» пригрозил «дать по уху» пожаловавшемуся на коррупцию в театре блогеру
- Рогозин: около 30 пусков ракет намерен провести «Роскосмос» в 2022 году
- «Первый канал» обжаловал решение о взыскании миллиона рублей в пользу Лозы
- Путин и Пашинян обсудили операцию миротворцев ОДКБ в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru