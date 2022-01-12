«Кормушка для чиновников»: Лысаков раскритиковал предложение Госдумы об изменениях ПДД

Экс-депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал глупостью предложение депутата Госдумы Олега Морозова увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена» с пяти до 10-15 минут.

Морозов посетовал, что времени на стоянку часто не хватает, например, для выхода из машины пожилого человека. При этом Лысаков считает, что инициатор проекта предлагает изменения, «абсолютно не зная, что творится в этой сфере».