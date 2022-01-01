«Соцсети и техосмотр»: Какие изменения ждут россиян в 2022 году

ОТМЕНА ТЕХОСМОТРА

С 1 января 2022 года российские автомобилисты смогут получить полис ОСАГО без техосмотра. При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков, а также для автомобилей старше четырех лет.

Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов, техосмотр является иллюзией борьбы за безопасность, которая поощряет коррупцию.

Со своей стороны, экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков раскритиковал закон об отмене ТО. Он сказал НСН, что автовладелец должен нести ответственность за техническое состояние машины, если оно станет причиной ДТП.

ПЕНСИИ И БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ

Предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина может обрадовать россиян подарками, говорил «Радиоточке НСН» политолог Константин Калачев. Однако дополнительных выплат президент не пообещал. Тем не менее, с 1 января вступает в силу закон, в соответствии с которым страховые и социальные пенсии по инвалидности будут назначаться россиянам в беззаявительном порядке.

Кроме того, с Нового года больничные листы окончательно переводят в электронный вид. Бумажные записи уйдут в прошлое, врачи будут виртуально подписывать электронный документ, а работодателям предстоит подключиться к системе электронного документооборота Фонда социального страхования.