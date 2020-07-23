«Копипаст»: Разработчик объяснил быстрое создание вакцины против COVID-19
Российские учёные начали работу над созданием вакцины против коронавируса COVID-19 ещё в феврале – до того, как ВОЗ признала распространение инфекции пандемией. Об этом рассказал глава группы разработчиков Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью изданию Meduza.
По его словам, на создание вакцины понадобилось всего 14 дней. К тому моменту учёные уже три года работали над вакциной против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и вышли на вторую стадию клинических испытаний.
Новый коронавирус – его «ближайший собрат из группы бета-коронавирусов», отметил Логунов. Поэтому сомнений, как и что делать, у российских учёных не было. «Копипаст в буквальном смысле», - отметил он.
Клинические испытание вакцины на добровольцах стартовали в июне в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую – 20 июля. Министр здравоохранения сообщал, что разрешение на массовое производство вакцины против COVID-19 может быть выдано в августе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
795 тыс.+5 848 / сут.
Умерли
12 892+147 / сут.
Выздоровели
580 тыс.+8 277 / сут.
- «Копипаст»: Разработчик объяснил быстрое создание вакцины против COVID-19
- Макаревич будет судиться с депутатом «Единой России»
- Мишустин рассказал, как переболел коронавирусом
- Бизнесмену дали 8 лет тюрьмы по делу о хищениях на стройке резиденции Путина
- Дегтярёв отказался выходить к «кричащим под окнами»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru