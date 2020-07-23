«Копипаст»: Разработчик объяснил быстрое создание вакцины против COVID-19

Российские учёные начали работу над созданием вакцины против коронавируса COVID-19 ещё в феврале – до того, как ВОЗ признала распространение инфекции пандемией. Об этом рассказал глава группы разработчиков Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью изданию Meduza.

ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года

По его словам, на создание вакцины понадобилось всего 14 дней. К тому моменту учёные уже три года работали над вакциной против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и вышли на вторую стадию клинических испытаний.

Новый коронавирус – его «ближайший собрат из группы бета-коронавирусов», отметил Логунов. Поэтому сомнений, как и что делать, у российских учёных не было. «Копипаст в буквальном смысле», - отметил он.

Клинические испытание вакцины на добровольцах стартовали в июне в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую – 20 июля. Министр здравоохранения сообщал, что разрешение на массовое производство вакцины против COVID-19 может быть выдано в августе.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаУчёные
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