«Копипаст»: Разработчик объяснил быстрое создание вакцины против COVID-19

По его словам, на создание вакцины понадобилось всего 14 дней. К тому моменту учёные уже три года работали над вакциной против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и вышли на вторую стадию клинических испытаний.

Новый коронавирус – его «ближайший собрат из группы бета-коронавирусов», отметил Логунов. Поэтому сомнений, как и что делать, у российских учёных не было. «Копипаст в буквальном смысле», - отметил он.

Клинические испытание вакцины на добровольцах стартовали в июне в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую – 20 июля. Министр здравоохранения сообщал, что разрешение на массовое производство вакцины против COVID-19 может быть выдано в августе.

