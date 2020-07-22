ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вакцинация всех людей от коронавируса нового типа начнется не ранее 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, Райан призвал быть реалистами, отметив при этом прогресс в разработке препарата. По его словам, ВОЗ ведет работу над обеспечением всеобщего доступа к вакцине. Он подчеркнул, что вакцина разрабатывается не для богатых или бедных, а для всех.
По последним данным ВОЗ, за время пандемия новым коронавирусом заразилось более 15 млн человек, отмечает Газета.ру.
Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН заявил, что нынешний тип коронавирусной инфекции настолько непредсказуемый и серьезный, что ученым будет не под силу с ним справиться.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года
- «Краснодар» взял бронзу РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов
- Суд по делу ДТП с участием Ефремова начнется 29 июля
- В Кремле прокомментировали нападение на журналистов Первого канала в США
- В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты с братом из клана Белхороевых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru