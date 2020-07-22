ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вакцинация всех людей от коронавируса нового типа начнется не ранее 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Райан призвал быть реалистами, отметив при этом прогресс в разработке препарата. По его словам, ВОЗ ведет работу над обеспечением всеобщего доступа к вакцине. Он подчеркнул, что вакцина разрабатывается не для богатых или бедных, а для всех.

По последним данным ВОЗ, за время пандемия новым коронавирусом заразилось более 15 млн человек, отмечает Газета.ру.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН заявил, что нынешний тип коронавирусной инфекции настолько непредсказуемый и серьезный, что ученым будет не под силу с ним справиться.

