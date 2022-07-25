В России могут обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы

Министерство труда России разработало антикоррупционные поправки в законодательство, с тем, чтобы ужесточить контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Авторы инициативы хотят обязать глав государственных и муниципальных учреждений отчитываться о своих расходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей. В настоящее время эти категории граждан должны сообщать о своих доходах и имуществе.

В России не хватает учителей. По разным оценкам, сфере нужны от 200 до 500 тысяч педагогов, а молодежь не идет на низкие зарплаты, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в пресс-центре НСН.

