«Конвейерный бизнес». В Общественной палате не оценили идею Лаврова о гражданстве детям

Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики ОП Павел Пожигайло отметил, что автоматическое гражданство детям из смешанных семей не решит демографические проблемы. 

Предоставление автоматического гражданства детям из смешанных семей будет способствовать формированию криминального бизнеса в рядах гастарбайтеров, заявил первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дети, которые родились в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство независимо от страны рождения.

«И минусы, и плюсы очевидны. Минус в том, что это может быть бизнесом. Понятно, что в Средней Азии, в Китае и все наши желающие будут находить российских женщин, вступать в брак за деньги и, соответственно, ребенок получает российское гражданство, а затем и родитель. Это, конечно, не очень хорошо, потому что это реально будет такой инструмент бизнеса. Нам желательно, чтобы не детей мы рожали, а семьи создавали, это принципиальный, философский и духовный вопрос. Нам не нужно детей без семей. Нам дети нужны в семьях и семьи должны быть настоящие. Поэтому, если возникает настоящая семья и рождаются дети, то я за, а если это будет конвейерный бизнес, что скорее всего, я против», - отметил Пожигайло.
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По его словам, для внедрения подобных инициатив необходимо разработать четкие критерии определения «настоящего брака».

«Дети - это не все, дети – это вообще ничего, а семья – это все. Тогда и дети появляются, тогда и все встает на ноги. Нам ненастоящие семье не нужны. Должны быть какие-то критерии, что брак не по коммерческому расчету совершен, а по любви – это самое главное. Как будет расшифрована эта идея, будет очень многое значить в конечном итоге, хорошо это или плохо. С демографией это не поможет, это поможет сформировать очередной криминальный бизнес. Задача нарожать детей – гибельная задача. Представляете, что будет? 10 миллионов нелегальных гастарбайтеров, за тысячу долларов можно будет найти россиянку, она родит ему ребенка, ему автоматически гражданство и папе сразу гражданство», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее стало известно, что в России начнут работать новые правила вывоза детей за границу. Согласно новому приказу, все законные представители ребенка смогут выразить несогласие с его выездом из России.

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ТЕГИ:Гражданство РФСергей Лавров
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