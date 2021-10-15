«Конвейерный бизнес». В Общественной палате не оценили идею Лаврова о гражданстве детям

Предоставление автоматического гражданства детям из смешанных семей будет способствовать формированию криминального бизнеса в рядах гастарбайтеров, заявил первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дети, которые родились в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство независимо от страны рождения.

«И минусы, и плюсы очевидны. Минус в том, что это может быть бизнесом. Понятно, что в Средней Азии, в Китае и все наши желающие будут находить российских женщин, вступать в брак за деньги и, соответственно, ребенок получает российское гражданство, а затем и родитель. Это, конечно, не очень хорошо, потому что это реально будет такой инструмент бизнеса. Нам желательно, чтобы не детей мы рожали, а семьи создавали, это принципиальный, философский и духовный вопрос. Нам не нужно детей без семей. Нам дети нужны в семьях и семьи должны быть настоящие. Поэтому, если возникает настоящая семья и рождаются дети, то я за, а если это будет конвейерный бизнес, что скорее всего, я против», - отметил Пожигайло.