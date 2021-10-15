В России начнут работать новые правила вывоза детей за границу

Вывозить детей за границу нужно будет по новым правилам начиная с 17 октября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

В ведомстве отметили, что соответствующий документ был зарегистрирован в начале октября, при этом ранее действовавший приказ МВД РФ от 11 февраля 2019 года № 62 перестает действовать. Теперь заявления на вывоз детей будут обрабатывать быстрее: вместо пяти рабочих дней это займет максимум двое суток.

Согласно новому приказу, все законные представители ребенка смогут выразить несогласие с его выездом из России. Соответствующую претензию будут обязаны учитывать территориальные органы МВД. Родитель сможет устанавливать как общий запрет на вывоз за рубеж, так и указать конкретные государства, в которые несовершеннолетнему выезд запрещен.



Сам заявитель сможет вывозить детей только при наличии российского гражданства. В случае наличия иностранного гражданства у заявителя ребенок не сможет покинуть Россию ни с одним, ни с другим родителем. Отозвать подобный запрет можно будет как на территории России, так и в российских диппредставительствах за рубежом.