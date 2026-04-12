Конюхов: Владимир Путин - романтик и мечтатель

Путешественник и член Русского географического общества Фёдор Конюхов назвал президента России Владимира Путина романтиком и мечтателем. Об этом он рассказал во время выступления на сессии «География путешествий» в Национальном центре «Россия».

По словам Конюхова, Владимир Путин хорошо понимает значение возвращения русских имён на мировую карту. Президент неоднократно подчёркивал важность того, чтобы люди помнили об открытиях, совершённых российскими исследователями. Конюхов отметил, что в этом смысле география играет особую роль, помогая сохранять историческую память и осознавать место России в мире.

В ноябре 2025 года Конюхов отправился в Антарктиду, где пробыл 111 дней на одиночной станции, развёрнутой на острове Смоленск (Ливингстон) в архипелаге Южных Шетландских островов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Telegram-канал Фёдора Конюхова
