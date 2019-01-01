Конюхов прервал полёт на экспериментальном самолете из-за непогоды
Российский путешественник Федор Конюхов, который вылетел из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил его сын Оскар Конюхов, отметив, что коррективы были внесены из-за непогоды и окончания светового дня.
Он подчеркнул, что экспериментальный самолет, который получил «Летающая Лаборатория», продолжит свой полёт завтра с утра и в первой половине дня планируется прибыть в Евпаторию.
Как напоминает КИА, самолет «Летающая лаборатория», на котором Конюхов рассчитывает установить очередной рекорд, оборудован гибкими солнечными модулями российского производства и системами накопления энергии. Размах крыльев аппарата 25 метров, вес самолета составляет всего 900 килограммов.
Ранее НСН писала, что Федор Конюхов во время похода на весельной лодке установил несколько мировых рекордов. Достижения представят на регистрацию в Книге рекордов Гиннеса. Об этом сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.
Отмечается, что российский путешественник, которому 67 лет, стал самым возрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки в Тихом океане на весельной лодке, а также находился в южной части акватории 154 дня.
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