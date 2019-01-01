Конюхов прервал полёт на экспериментальном самолете из-за непогоды

Российский путешественник Федор Конюхов, который вылетел из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил его сын Оскар Конюхов, отметив, что коррективы были внесены из-за непогоды и окончания светового дня.

Он подчеркнул, что экспериментальный самолет, который получил «Летающая Лаборатория», продолжит свой полёт завтра с утра и в первой половине дня планируется прибыть в Евпаторию.

Как напоминает КИА, самолет «Летающая лаборатория», на котором Конюхов рассчитывает установить очередной рекорд, оборудован гибкими солнечными модулями российского производства и системами накопления энергии. Размах крыльев аппарата 25 метров, вес самолета составляет всего 900 килограммов.