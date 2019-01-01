Общество

Конюхов прервал полёт на экспериментальном самолете из-за непогоды

5 июля18:38

Российский путешественник Федор Конюхов, который вылетел из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил его сын Оскар Конюхов, отметив, что коррективы были внесены из-за непогоды и окончания светового дня.

Он подчеркнул, что экспериментальный самолет, который получил «Летающая Лаборатория», продолжит свой полёт завтра с утра и в первой половине дня планируется прибыть в Евпаторию.

Как напоминает КИА, самолет «Летающая лаборатория», на котором Конюхов рассчитывает установить очередной рекорд, оборудован гибкими солнечными модулями российского производства и системами накопления энергии. Размах крыльев аппарата 25 метров, вес самолета составляет всего 900 килограммов.

Конюхов рассказал о продолжении своей кругосветки

Ранее НСН писала, что Федор Конюхов во время похода на весельной лодке установил несколько мировых рекордов. Достижения представят на регистрацию в Книге рекордов Гиннеса. Об этом сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Отмечается, что российский путешественник, которому 67 лет, стал самым возрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки в Тихом океане на весельной лодке, а также находился в южной части акватории 154 дня.

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ФОТО: Фёдор Конюхов. Фото с официального сайта.
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