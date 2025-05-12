Экс-главу «Башнефти» Хорошавцева обвинили в хищении 9 млрд рублей
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве обвиняет бывшего президента «Башнефти» и экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева в мошенничестве на сумму почти 9 млрд рублей. Как сообщает газета «Коммерсант», сейчас в его деле шесть эпизодов.
Хорошавцев заочно арестован решением Тверского райсуда столицы в марте 2025 года.
Защита бизнесмена и политика сегодня намерена обжаловать его арест в Мосгорсуде. Если решение об избранной мере пресечения вступит в силу, Хорошавцева объявят в международный розыск по линии Интерпола.
На Кубани ранее чиновника задержали за хищение песка на 500 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru