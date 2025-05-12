Экс-главу «Башнефти» Хорошавцева обвинили в хищении 9 млрд рублей

Хорошавцев заочно арестован решением Тверского райсуда столицы в марте 2025 года.

Защита бизнесмена и политика сегодня намерена обжаловать его арест в Мосгорсуде. Если решение об избранной мере пресечения вступит в силу, Хорошавцева объявят в международный розыск по линии Интерпола.

На Кубани ранее чиновника задержали за хищение песка на 500 млн рублей.



