Общество

Конюхов рассказал о продолжении своей кругосветки

30 мая23:46

Знаменитый путешественник Федор Конюхов планирует продолжить свое кругосветное плавание на весельной лодке в 2020 году: на сей раз из Чили в Австралию, а затем до Новой Зеландии, чтобы завершить круг.

Федор Конюхов установил исторический рекорд на весельной лодке

Сейчас весельная лодка стоит на ремонте, передает телеканал «360».

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ФОТО: Фёдор Конюхов. Фото с официального сайта.
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