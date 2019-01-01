Общество
Сейчас весельная лодка стоит на ремонте, передает телеканал «360».
Конюхов рассказал о продолжении своей кругосветки
30 мая23:46
Знаменитый путешественник Федор Конюхов планирует продолжить свое кругосветное плавание на весельной лодке в 2020 году: на сей раз из Чили в Австралию, а затем до Новой Зеландии, чтобы завершить круг.
Сейчас весельная лодка стоит на ремонте, передает телеканал «360».
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ФОТО: Фёдор Конюхов. Фото с официального сайта.
ТЕГИ:Конюхов