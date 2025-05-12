«Сбербанк» и ВТБ отменили комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменяет комиссию для застройщиков в рамках льготной ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«"Сбер" отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на "Домклике"», - указано в сообщении.

Меры вступят в силу с 13 мая. Отмечается, что изменения затронут программы «Семейная ипотека», «Ипотека для ИТ», Дальневосточную и Арктическую ипотеку. Минимальный размер первоначального взноса по ним составляет 20,1%.

Кроме того, обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке отменил и банк ВТБ, изменения начнут действовать с 12 мая. Другие условия кредитования в рамках государственных программ в кредитной организации остаются прежними.

Ранее директор рынков России и СНГ агентства недвижимости fam Properties Валерий Тумин отметил, что отмена комиссий за выдачу льготной ипотеки уменьшит первоначальные затраты для заемщиков, пишет RT.

