Концерты в благодарность участникам СВО пройдут в рамках «Москвы 2030»

Концерты, посвященные участникам специальной военной операции на Украине запланированы на двух площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в ближайшую пятницу, 6 сентября. Первое мероприятие стартует в 16:00 в концертном зале «Зарядье».

Среди заявленных исполнителей — Юлия Чичерина, рэпер ST, Народный артист России Олег Газманов. Перед публикой также выступят участники группы «123-й полк». Она названа в честь 123 стрелкового полка Народной милиции Луганска, и состоит из ополченцев. На сцену выйдет и военно-музыкальный ансамбль «Новороссия».