Концерты в благодарность участникам СВО пройдут в рамках «Москвы 2030»

Концерты, посвященные участникам специальной военной операции на Украине запланированы на двух площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в ближайшую пятницу, 6 сентября. Первое мероприятие стартует в 16:00 в концертном зале «Зарядье».

Среди заявленных исполнителей — Юлия Чичерина, рэпер ST, Народный артист России Олег Газманов. Перед публикой также выступят участники группы «123-й полк». Она названа в честь 123 стрелкового полка Народной милиции Луганска, и состоит из ополченцев. На сцену выйдет и военно-музыкальный ансамбль «Новороссия».

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Военные песни будут исполнены также на Манежной площади. Там концерт начнётся в восемь часов вечера. Можно будет послушать «АртАгитБригаду1430». Коллектив состоит из военных 1430 гвардейского полка, который ведет боевые действия на Запорожском направлении.

Мероприятия форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» разной тематики и направленности проходят с 1 августа по 8 сентября, в них задействованы более 30 площадок. Активности посвящены развитию российской столицы.

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Фото: Пресс-служба департамента культуры города Москвы
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