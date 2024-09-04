Концерты в благодарность участникам СВО пройдут в рамках «Москвы 2030»
Концерты, посвященные участникам специальной военной операции на Украине запланированы на двух площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в ближайшую пятницу, 6 сентября. Первое мероприятие стартует в 16:00 в концертном зале «Зарядье».
Среди заявленных исполнителей — Юлия Чичерина, рэпер ST, Народный артист России Олег Газманов. Перед публикой также выступят участники группы «123-й полк». Она названа в честь 123 стрелкового полка Народной милиции Луганска, и состоит из ополченцев. На сцену выйдет и военно-музыкальный ансамбль «Новороссия».
Военные песни будут исполнены также на Манежной площади. Там концерт начнётся в восемь часов вечера. Можно будет послушать «АртАгитБригаду1430». Коллектив состоит из военных 1430 гвардейского полка, который ведет боевые действия на Запорожском направлении.
Мероприятия форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» разной тематики и направленности проходят с 1 августа по 8 сентября, в них задействованы более 30 площадок. Активности посвящены развитию российской столицы.
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