Выставка «Станция Манеж» стала самой посещаемой за всю историю Манежа
Выставка «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» стала самой посещаемой за всю историю Манежа, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Здесь гости могут увидеть процесс производства автомобилей с помощью роботизированных установок в экспозиции завода “Москвич”», — пояснил он.
По его словам, посетителям выставки уже 900 раз продемонстрировали сборку автомобиля. Они получили возможность понаблюдать за основными этапами, включая сварку и соединение кузова с трансмиссией. Процесс сборки осуществляется с помощью инновационных роборук.
Также в экспозиции представлен весь модельный ряд столичного бренда, включая кроссовер «Москвич-3», седан «Москвич-6» и семиместный кроссовер «Москвич-8».
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» демонстрирует москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. Спортивные, образовательные и культурные события проходят более чем на 30 площадках столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru