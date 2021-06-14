Концертный зал Music Media Dome могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания выявило Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) при проведении концерта HammAli & Navai. Организацию могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб. или закрыть на 90 суток, заявил главный инспектор столичного ОАТИ Андрей Поплавский.

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«В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие неорганизованные очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах к концертному залу Music Media Dome, котором проводился концерт группы HammAli & Navai. Дополнительный мониторинг социальных сетей выявил грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания посетителями концерта. Полученные материалы будут переданы Роспотребнадзор. Представители администрации вызваны в инспекцию для составления протокола», - сказал Андрей Поплавский.

По его словам, за указанные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведению грозит штраф до 300 тыс. руб. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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ФОТО: pixabay.com
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