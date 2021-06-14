Концертный зал Music Media Dome могут закрыть за нарушение антиковидных мер

«В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие неорганизованные очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах к концертному залу Music Media Dome, котором проводился концерт группы HammAli & Navai. Дополнительный мониторинг социальных сетей выявил грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания посетителями концерта. Полученные материалы будут переданы Роспотребнадзор. Представители администрации вызваны в инспекцию для составления протокола», - сказал Андрей Поплавский.

По его словам, за указанные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведению грозит штраф до 300 тыс. руб. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о продлении выходных с 15 по 19 июня на фоне пандемии коронавируса с сохранением заработной платы. 12 июня в Москве зарегистрирован максимальный с начала 2021 года суточный прирост заболевших COVID-19.

