Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима

«В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях», - заявил Поповский.

По итогам обследования и составления административного протокола концертный зал может подвергнуться штрафу в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Напомним, с 5 октября 2020 года в Москве в обязательном порядке начинается переход на удаленную работу не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

