Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима
За выявленные нарушения перчаточно-масочного режима концертному залу имени Чайковского грозит штраф до 300 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.
«В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях», - заявил Поповский.
По итогам обследования и составления административного протокола концертный зал может подвергнуться штрафу в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
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