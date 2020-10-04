Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима

За выявленные нарушения перчаточно-масочного режима концертному залу имени Чайковского грозит штраф до 300 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

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«В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях», - заявил Поповский.

По итогам обследования и составления административного протокола концертный зал может подвергнуться штрафу в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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