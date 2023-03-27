Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменили
Жители Краснодара высказались против проведения концерта Ани Лорак из-за её высказываний, концерт певицы, запланированный на 27 апреля, отменён, сообщает пресс-служба администрации города.
Глава города Евгений Наумов в своём Telegram-канале назвал отмену шоу неизбежной, так как горожане против выступлений артистов, «которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас».
«Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы», - написал мэр Краснодара.
Ранее были отменены концерты певца Валерия Меладзе в Барвихе, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Кемерове, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok
- Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменили
- Во время стрельбы в кафе Новосибирска пострадала девушка
- Лавров заявил, что Россия определит отношения с Западом, когда тот «протрезвеет»
- Патрушев заявил, что Россия и Китай мешают господству США в мире
- Патрушев: Россия извлекла уроки из распада СССР
- Патрушев рассказал об уникальном оружии, способном уничтожить США
- МЧС ввело особый противопожарный режим в трех российских регионах
- Зараженное сибирской язвой мясо уничтожили в Чувашии
- Путин поручил представить проект о цифровом удостоверении личности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru