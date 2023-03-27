Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменили

Глава города Евгений Наумов в своём Telegram-канале назвал отмену шоу неизбежной, так как горожане против выступлений артистов, «которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас».

«Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы», - написал мэр Краснодара.

Ранее были отменены концерты певца Валерия Меладзе в Барвихе, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Кемерове, сообщает RT.

