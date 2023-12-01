«Алые паруса» стали лидерами голосования проекта «Достижения.рф»
Стал известен лидер голосования на сайте проекта «Достижения.рф», который реализовывался в рамках подготовки к международной выставке-форуму «Россия», сообщает «РЕН ТВ».
Праздник выпускников набрал более 2,3 млн голосов. Всего в голосовании участвовали 89 проектов со всей России. За 100 дней за своих фаворитов проголосовали около 10 млн человек.
В 2023 году за праздником «Алые паруса – 2023» наблюдало рекордное число зрителей за всю историю выпускного. Совокупная аудитория составила около 33 млн человек, а количество просмотров онлайн-трансляции в интернете превысило 10 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru