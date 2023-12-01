«Алые паруса» стали лидерами голосования проекта «Достижения.рф»

Праздник выпускников набрал более 2,3 млн голосов. Всего в голосовании участвовали 89 проектов со всей России. За 100 дней за своих фаворитов проголосовали около 10 млн человек.

В 2023 году за праздником «Алые паруса – 2023» наблюдало рекордное число зрителей за всю историю выпускного. Совокупная аудитория составила около 33 млн человек, а количество просмотров онлайн-трансляции в интернете превысило 10 млн.

