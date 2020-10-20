Российский концерн не поверил в утилизацию аппаратов ИВЛ в США
Концерн КРЭТ «Ростеха» не верит в утилизацию в США российских аппаратов искусственной вентиляции легких, отправленных в апреле для помощи в борьбе с COVID-19.
Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе концерна, предприятие «верит в разум» и не допускает мысли, что американские власти «могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира».
Также пресс-служба отмечает, что не располагает достоверной информацией об уничтожении оборудования. В концерне считают, что сообщения в СМИ нельзя воспринимать «как источник официальной и заслуживающей доверия информации».
Ранее сообщалось, что в США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в апреле рамках гуманитарного обмена. Российские аппараты не использовались из-за технических проблем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru