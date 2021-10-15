«Концентрированная доза любви». Многодетный Милонов рассказал о Дне отца

Депутат Госдумы восьмого созыва, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что намерен в воскресенье, 17 октября, отметить День отца.

Ранее такой праздник ввел Владимир Путин. В указе президента РФ говорится, что День отца будет отмечаться в России каждое третье воскресенье октября. Его цель – укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей.

«Будут отмечать – пусть дети меня поздравляют с этим праздником. Я начну его встречать в Нагорном Карабахе, но закончу, скорее всего, в Петербурге», - сказал Милонов.