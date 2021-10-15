«Концентрированная доза любви». Многодетный Милонов рассказал о Дне отца

Депутат Госдумы, многодетный отец рассказал НСН, как ему удается воспитывать своих шестерых детей, работая в другом городе, и как отметит только что введенный в России День отца.  

Депутат Госдумы восьмого созыва, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что намерен в воскресенье, 17 октября, отметить День отца.

Ранее такой праздник ввел Владимир Путин. В указе президента РФ говорится, что День отца будет отмечаться в России каждое третье воскресенье октября. Его цель – укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей.

«Будут отмечать – пусть дети меня поздравляют с этим праздником. Я начну его встречать в Нагорном Карабахе, но закончу, скорее всего, в Петербурге», - сказал Милонов.
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Милонов – многодетный отец, у него шестеро детей, в том числе трое приемных. Его семья живет в Санкт-Петербурге. По словам депутата, работа в Москве не позволяет часто видеться с семьей и активно участвовать в воспитании детей.

«Тяжело, конечно. Когда я их вижу, пытаюсь дать концентрированную дозу внимания, любви, заботы. Мы обязательно созваниваемся по видео. Но такая уж работа у меня, я сам так рос», - отметил он.

Активный сторонник традиционной семьи, критик движения чайлдфри и гомосексуальных союзов Милонов добавил, что строг с детьми только в том, что касается основных ценностей.

«Я добрый отец. Я стараюсь держать их в строгости, но они умеют как-то хитро все делать. Что касается каких-то ценностных вещей, то стараюсь воспитывать в рамках традиционных ценностей. А так – иду на мелкие поблажки, особенно дочкам. Они как скорчат лицо, как глазки состоят - ну и тут же «плывешь». То куклу, то единорожку, то сумку, то еще что-то», - добавил Милонов.

Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», зачем нужен новый праздник.

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ФОТО: Милонов смеется
ТЕГИ:СемьяВиталий Милонов
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