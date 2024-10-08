«Потеря времени»: Россияне тратят до двух часов в день на перекуры и беседы на работе
Небольшие перерывы могут позитивно влиять на продуктивность, после короткого отдыха многие сотрудники возвращаются к работе с обновленной энергией и концентрацией, отметил в эфире НСН Гарри Мурадян.
Среднестатистический офисный работник тратит до двух часов в день на перерывы, включая перекуры, беседы с коллегами и проверку социальных сетей, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил RT, что некурящие сотрудники более продуктивны с точки зрения производства. По его словам, для некурящих сотрудников должны быть механизм поддержки и стимуляция. Мурадян отметил, что курящие сотрудники теряют в среднем около 25-30 минут в день.
«Курение и другие отвлекающие привычки действительно могут оказывать влияние на продуктивность сотрудников. Согласно исследованиям, курящие работники теряют в среднем около 25-30 минут в день только на перекуры, что в пересчете на год эквивалентно более 90 часам рабочего времени. Однако важно учитывать, что курение – не единственный фактор, который снижает продуктивность. Кофе-брейки, социальные сети, перекусы и разговоры с коллегами тоже частые причины отвлечения. Среднестатистический офисный работник тратит до двух часов в день на перерывы, включая перекуры, беседы и проверку социальных сетей», - сказал Мурадян.
Он отметил, что небольшие перерывы могут позитивно влиять на продуктивность, после короткого отдыха многие сотрудники возвращаются к работе с обновленной энергией и концентрацией.
«При этом стоит отметить, что небольшие перерывы могут позитивно влиять на продуктивность. Например, после короткого отдыха многие сотрудники возвращаются к работе с обновленной энергией и концентрацией. Важно, чтобы такие перерывы были сбалансированы и не перерастали в хронические отвлечения. Грамотная организация рабочего времени и управление перерывами, включая установление четких правил для перекуров и кофе-брейков, помогает минимизировать потери времени и поддерживать высокую продуктивность. Внедрение программ оздоровления, таких как зоны для медитации или короткие физические упражнения, может снизить количество курильщиков и поддерживать здоровый образ жизни у сотрудников», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что 82% россиян в возрасте от 45 до 65 лет довольны своей работой, при этом в Волгограде и Ярославле таких 92%. Среди тех, кто недоволен своей работой, главной причиной называют низкую заработную плату 53% опрошенных, затем идут тяжесть труда и высокие нагрузки (23%), а также плохие условия труда (18%), передает «Радиоточка НСН».
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