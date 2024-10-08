«Потеря времени»: Россияне тратят до двух часов в день на перекуры и беседы на работе

Среднестатистический офисный работник тратит до двух часов в день на перерывы, включая перекуры, беседы с коллегами и проверку социальных сетей, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил RT, что некурящие сотрудники более продуктивны с точки зрения производства. По его словам, для некурящих сотрудников должны быть механизм поддержки и стимуляция. Мурадян отметил, что курящие сотрудники теряют в среднем около 25-30 минут в день.