Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Румынии

Отмечается, что 26-летний молодой человек почувствовал недомогание четыре дня назад, но обратился за медпомощью только в понедельник.

Медики оценивают состояние мужчины как хорошее. Он находится на изоляции и проходит лечение.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что оспой обезьян по всему миру заразились более тысячи человек.



