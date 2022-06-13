Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Румынии
Первый случай оспы обезьян в понедельник зарегистрирован в Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что 26-летний молодой человек почувствовал недомогание четыре дня назад, но обратился за медпомощью только в понедельник.
Медики оценивают состояние мужчины как хорошее. Он находится на изоляции и проходит лечение.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что оспой обезьян по всему миру заразились более тысячи человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru