СМИ: В Москве предложили создать систему контроля работы курьеров
Департамент транспорта Москвы планирует создать систему регистрации и учета курьеров, ввести единое тестирование на знание правил безопасного вождения и фиксировать сотрудников по номерам на сумках и форме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, Дептранс, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и крупнейшие компании рынка доставки обсудили стандарт работы курьерских сервисов и их развитие на встрече 30 января. Так, планируется создать систему, которая будет контролировать время работы, перемещения курьеров и другие параметры. Кроме того, на встрече предложили сверять планы открытия мест хранения и сбора заказов со столичными властями для развития транспортной инфраструктуры.
По словам представителя участвовавшей в обсуждениях сети «Вкусвилл», власти разрабатывают нормативно-правовые документы, в которых предусмотрено в том числе регулирование работы курьеров.
В Дептрансе подтвердили проведение первой очной встречи рабочей группы. Ведомство предложило ввести ограничения для курьеров по аналогии с мерами для арендуемых самокатов. По словам представителя департамента, работники служб доставки передвигаются преимущественно на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.
«Поэтому считаем важным, чтобы транспорт сотрудника соответствовал основным требованиям безопасности, которые предъявляются к СИМ: соблюдение правил парковки, встроенный ограничитель скорости до 25 км/ч и передача телематики поездок, которая позволяет СИМ автоматически замедляться в установленных медленных зонах», — указал собеседник РБК.
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