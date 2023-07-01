Коммерсантъ: средняя зарплата курьеров в России выросла до 55 тыс. рублей с начала 2023 года
Средняя зарплата курьеров в России по итогам первого квартала текущего года выросла и составила 55 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Salary Index и участников рынка.
Между тем, отрасль столкнулась с дефицитом кадров. Это связывают с уменьшением потока трудовой миграции.
Самые большие зарплаты у курьеров в столице - их средний заработок составляет 60,5 тысячи рублей в месяц. Самый большой рост зарплат курьеров наблюдается в Сибири. В регионе зарплаты выросли на 13% по сравнению с показателями прошлого года и на сегодняшний день составляют 55,7 тысяч рублей ежемесячно.
По информации газеты, больше всего дефицит кадров заметен в крупных городах России. Отмечается, что в некоторых регионах зарплаты курьеров превышают столичные предложения. В частности, в Новосибирске в июне оплата курьеров увеличилась на 39%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru