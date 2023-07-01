Коммерсантъ: средняя зарплата курьеров в России выросла до 55 тыс. рублей с начала 2023 года

Между тем, отрасль столкнулась с дефицитом кадров. Это связывают с уменьшением потока трудовой миграции.

Самые большие зарплаты у курьеров в столице - их средний заработок составляет 60,5 тысячи рублей в месяц. Самый большой рост зарплат курьеров наблюдается в Сибири. В регионе зарплаты выросли на 13% по сравнению с показателями прошлого года и на сегодняшний день составляют 55,7 тысяч рублей ежемесячно.

По информации газеты, больше всего дефицит кадров заметен в крупных городах России. Отмечается, что в некоторых регионах зарплаты курьеров превышают столичные предложения. В частности, в Новосибирске в июне оплата курьеров увеличилась на 39%, передает «Радиоточка НСН».

