«Минфин дразнится»: Депутат Хамзаев требует уголовку за суррогатный алкоголь
Глава «Трезвой России» Хамзаев заявил, что инициатива по кратному увеличению цены на водку не приведет к росту «паленки» на российском рынке.
Повышение минимальной цены на водку не приведет к росту нелегального алкогольного рынка, если ужесточить наказание для подпольных производителей, заявил депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Хамзаев подверг критике предложение Минфина увеличить минимальную розничную цену до 261 рубля за 0,5 литра водки. По его мнению, в настоящее время «вся игра с определением минимальной цены на водку — профанация и бутафория». Он предложил установить минимальную цену на уровне 500 рублей.
«Всем тем, кто опасается, что поднятие минимальных цен на водку приведет к росту суррогата, я могу сказать: не переживайте, потому что, к сожалению, контрафакта у нас и так 70%. То предложение, о котором я говорю, единственно логичное и здравое. На 7%, на 3% поднимать цену – это не решение проблемы. И в Азии, и в Европе, на все эти огромные континенты самая низкая цена на водку в России. И мы удивляемся, почему у нас такая высокая смертность от алкоголя. Нам нужно прекратить имитацию бурной деятельности, нужно защищать наших граждан. У нас фантастическое количество суррогата и контрафакта. Это особенно актуально в преддверии Нового года, у нас же каждый год этот праздник превращается в траур, растет смертность по прямой причине потребления алкоголя, в частности, контрафакта. Заявление Минфина может лишь подразнить, мол, мы пообещаем, а делать ничего не будем. Я против таких действий», - заявил глава проекта «Трезвая Россия».
По данным депутата, вопросы вызывают и конкретные инициативы Минфина.
«Кто рассчитал эту формулу, согласно которой минимальная цена на водку составляет 260 рублей? Идите к производителю, спросите, можно ли на такую сумму сделать правильную, качественную водку с выплаченными акцизами и налогами. Я за профессиональную работу, а не лишь бы что-то сделать. Нужно увеличение возраста продажи алкоголя, везде должен быть 21 год, это очень важно. Должна быть жесткая карательная ответственность за реализацию контрафакта. Штрафы по тысяче рублей, по 10 тысяч – всё это ерунда, ни на кого не работает уже давно, заработки [у производителей] высокие. Нужна уголовная ответственность. Вот в Оренбурге умерло 35 человек – всех [виновных] надо наказать, уголовка должна быть», - заключил Хамзаев.
В октябре стало известно, что еще троих фигурантов дела об сбыте контрафактного алкоголя, в результате которого умерли более 30 и пострадали более 60 человек, арестовал Советский райсуд города Орска в Оренбургской области.
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