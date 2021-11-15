«Минфин дразнится»: Депутат Хамзаев требует уголовку за суррогатный алкоголь

Повышение минимальной цены на водку не приведет к росту нелегального алкогольного рынка, если ужесточить наказание для подпольных производителей, заявил депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Ранее Хамзаев подверг критике предложение Минфина увеличить минимальную розничную цену до 261 рубля за 0,5 литра водки. По его мнению, в настоящее время «вся игра с определением минимальной цены на водку — профанация и бутафория». Он предложил установить минимальную цену на уровне 500 рублей.