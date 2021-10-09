Под Оренбургом арестовали еще троих человек по делу о контрафактном алкоголем
Еще троих фигурантов дела об сбыте контрафактного алкоголя, в результате которого пострадали 54 человека и скончались 26, арестовал Советский райсуд Орска в Оренбургской области.
Мужчин отправили под арест. Их обвиняют в незаконном производстве, хранении в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц; также - хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору; хранении и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, сообщает РИА Новости.
«Все трое - жители города Орска. При допросе в качестве обвиняемых один орчанин вину признал, двое других – признали частично. Доводы следствия, изложенные в ходатайствах, суд посчитал обоснованными и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении каждого обвиняемого», - сообщает ведомство.
Ранее стало известно об аресте первого фигуранта дела о контрафактном алкоголе в Оренбуржье. Мужчина 29 лет признал свою вину.
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