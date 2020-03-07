Контактировавших с зараженной коронавирусом петербурженкой поместят в карантин

Уточняется, что женщина вернулась из Италии 1 марта, а уже 4 марта обратилась за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Она была госпитализирована, анализ на 2019-nСoV оказался положительным. В настоящее время заболевшая находится в инфекционном боксе, ее состояние оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

«Обстоятельства, при которых был выявлен новый случай заболевания, подтверждает адекватность принимаемых городскими властями мер по нераспространению коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что симптомы коронавируса поменялись. В этой связи первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что не стоит этого пугаться, потому что иммунитет на его формы вырабатывается у все большего числа людей.

