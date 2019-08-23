Экс-конструктор «Сухого»: SSJ100 распродают из-за недостатка запчастей

Последний иностранный перевозчик, в парке которого есть самолеты Sukhoi SuperJet 100, решил избавиться от этих лайнеров и выставил их на торги. Речь идет о мексиканской InterJet, которая в свое время приобрела 22 самолета. По данным «Ведомостей», компания пошла на этот шаг из-за финансовых проблем. Информация Flight Radar свидетельствует о том, что на данный момент эксплуатируются всего семь самолетов, тогда как остальные длительное время стоят на земле.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что перевозчик, судя по всему, избавляется от самых проблемных активов.

«Если InterJet хочет продать часть самолетов, а часть оставить - можно трактовать, что авиакомпания попала в тяжелую финансовую ситуацию и начинает какие-то активы распродавать. Погасить долги, но тем не менее остаться на плаву. Причем в такой ситуации обычно начинают распродавать активы, которые экономически хуже работают и приносят меньше прибыли. А те, которые работают лучше - оставляют. Если же они продают все самолеты - это другое дело», - заявил он.

Собеседник НСН отметил, что его удивила информация о том, что ремонт SSJ100 якобы обходится дороже остальных самолетов.

«Другое дело, что есть проблема с запчастями. Когда машина простаивает, можно говорить, что обслуживание дороже. Есть совершенно определенный четкий тезис - прибыль приносит только самолет, находящийся в воздухе. Любой самолет, стоящий на земле - приносит убытки После событий в Шереметьево в мае назывались цифры, что SSJ100 летает 3,5-4,5 часа в сутки, а конкуренты — 8 часов в сутки», - сказал авиаэксперт.