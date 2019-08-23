Экс-конструктор «Сухого»: SSJ100 распродают из-за недостатка запчастей
Авиаэксперт в эфире НСН напомнил, что зачастую из-за дефицита запчастей российские лайнеры летают в два раза меньше, чем конкуренты.
Последний иностранный перевозчик, в парке которого есть самолеты Sukhoi SuperJet 100, решил избавиться от этих лайнеров и выставил их на торги. Речь идет о мексиканской InterJet, которая в свое время приобрела 22 самолета. По данным «Ведомостей», компания пошла на этот шаг из-за финансовых проблем. Информация Flight Radar свидетельствует о том, что на данный момент эксплуатируются всего семь самолетов, тогда как остальные длительное время стоят на земле.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что перевозчик, судя по всему, избавляется от самых проблемных активов.
«Если InterJet хочет продать часть самолетов, а часть оставить - можно трактовать, что авиакомпания попала в тяжелую финансовую ситуацию и начинает какие-то активы распродавать. Погасить долги, но тем не менее остаться на плаву. Причем в такой ситуации обычно начинают распродавать активы, которые экономически хуже работают и приносят меньше прибыли. А те, которые работают лучше - оставляют. Если же они продают все самолеты - это другое дело», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что его удивила информация о том, что ремонт SSJ100 якобы обходится дороже остальных самолетов.
«Другое дело, что есть проблема с запчастями. Когда машина простаивает, можно говорить, что обслуживание дороже. Есть совершенно определенный четкий тезис - прибыль приносит только самолет, находящийся в воздухе. Любой самолет, стоящий на земле - приносит убытки После событий в Шереметьево в мае назывались цифры, что SSJ100 летает 3,5-4,5 часа в сутки, а конкуренты — 8 часов в сутки», - сказал авиаэксперт.
Лукашевич также выразил мнение, что большинство SSJ100 мексиканского перевозчика не летают из-за того, что их разбирают на запчасти и тем самым поддерживают другие лайнеры в рабочем состоянии.
«В авиации это достаточно часто бывает, когда машина ставится на прикол и с нее снимают запчасти для использования на других самолетах. Это как раз-таки говорит о том, что мы не решили проблему (поставок запчастей), и когда компания попадает в такую ситуацию — ей эти самолеты не нужны», - добавил Лукашевич.
В мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево при экстренной посадке разбился Sukhoi SuperJet 100, незадолго до этого вылетевший в Мурманск. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.
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