«Конституция гарантирует!»: В Госдуме пообещали индексацию пенсий в 2023 году

Ранее первый зампред комитета Госдумы по социальной политике Елена Цунаева призвала россиян не ждать роста пенсий. Она объяснила это тем, что в стране прибавляются новые люди, которые выходят на пенсию, кроме того, нужно помнить, что есть присоединенные территории, вместе с ними добавились и расходные обязательства. Доходных же обязательств с этих территорий, добавила Цунаева, ожидать пока что не приходится. Нилов заявил, что рост пенсий россиян обеспечивается индексацией.

«Страховые пенсии индексируются 1 января, пока идет переходный период. С 2025 года они будут индексироваться 1 февраля на индекс фактической инфляции. Также правительство может проводить доиндексацию пенсий, если того требует ситуация в экономике, как, например, в прошлом году. Норму об индексации пенсий никто не отменял — это касается и социальных, и страховых, и государственных выплат. Поэтому рост пенсий вне зависимости от наличия новых территорий закреплен законом. Кроме того, в Конституции гарантирована индексация пенсий не реже одного раза в год. Повторюсь, индексация — это и есть обеспечение роста пенсий. В 2023 году деньги на все социальные обязательства запланированы бюджетом», — заверил Нилов.

В заключение собеседник НСН добавил, что перед правительством стоит задача добиться индексации пенсий работающих пенсионеров.

Ранее Нилов заявил, что ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2027 года. Об этом сообщило агентство НСН.

