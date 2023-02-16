«Конституция гарантирует!»: В Госдуме пообещали индексацию пенсий в 2023 году
Ежегодная индексация пенсий закреплена Конституцией России, эту норму никто не отменял, сказал НСН Ярослав Нилов.
И социальные, и страховые, и государственные пенсии индексируются ежегодно, вне зависимости от наличия или отсутствия новых территорий. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по социальной политике Елена Цунаева призвала россиян не ждать роста пенсий. Она объяснила это тем, что в стране прибавляются новые люди, которые выходят на пенсию, кроме того, нужно помнить, что есть присоединенные территории, вместе с ними добавились и расходные обязательства. Доходных же обязательств с этих территорий, добавила Цунаева, ожидать пока что не приходится. Нилов заявил, что рост пенсий россиян обеспечивается индексацией.
«Страховые пенсии индексируются 1 января, пока идет переходный период. С 2025 года они будут индексироваться 1 февраля на индекс фактической инфляции. Также правительство может проводить доиндексацию пенсий, если того требует ситуация в экономике, как, например, в прошлом году. Норму об индексации пенсий никто не отменял — это касается и социальных, и страховых, и государственных выплат. Поэтому рост пенсий вне зависимости от наличия новых территорий закреплен законом. Кроме того, в Конституции гарантирована индексация пенсий не реже одного раза в год. Повторюсь, индексация — это и есть обеспечение роста пенсий. В 2023 году деньги на все социальные обязательства запланированы бюджетом», — заверил Нилов.
В заключение собеседник НСН добавил, что перед правительством стоит задача добиться индексации пенсий работающих пенсионеров.
Ранее Нилов заявил, что ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2027 года. Об этом сообщило агентство НСН.
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