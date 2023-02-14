Соцфонд: Средний размер пенсий в России вырос до 20,7 тысячи рублей

Размер средней пенсии в России за год вырос на 14% - до 20,7 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России.

Уточняется, что за этот период значительно усилился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. В начале 2022 года он составлял 3,5 тысячи рублей в пользу неработающих, годом позднее — уже почти 5 тысяч рублей.

«Дотации не помогут»»: В Госдуме рассказали, как добиться пенсии в 40 тысяч рублей

Ранее индексацию пенсий работающих пенсионеров предложил возобновить сенатор Василий Иконников. Он считает, что данная мера позволит привлечь в экономику квалифицированных специалистов.

Пенсия должна покрывать 40% утраченного дохода, поэтому только серьезное увеличение заработных плат будет способствовать повышению размера выплат пенсионерам, заявила ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВыплатыПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры