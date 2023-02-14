Соцфонд: Средний размер пенсий в России вырос до 20,7 тысячи рублей

Размер средней пенсии в России за год вырос на 14% - до 20,7 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России.

Уточняется, что за этот период значительно усилился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. В начале 2022 года он составлял 3,5 тысячи рублей в пользу неработающих, годом позднее — уже почти 5 тысяч рублей.