«Конституция для собачников»: Хозяев бойцовских пород призвали думать о безопасности окружающих

Ранее правительство России поддержало законопроект, который вводит штрафы за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка. Об этом сообщило издание «Известия». Отмечается, что штраф будет составлять до 3000 рублей. По словам Соловьева, редкие случаи привлечения хозяев агрессивных собак к ответственности за неправильный выгул питомцев может быть причиной подобных инцидентов.

«Конечно, в первую очередь в агрессии собак виноваты хозяева, потому что у собаки есть инстинкты, а у человека — ответственность. Согласно Гражданскому кодексу, собака считается имуществом, поэтому ответственность за причиненный вред, как административную, так и уголовную, несет владелец. Утвержденный правительством перечень потенциально опасных пород собак, которые должны выводиться с намордником, — своеобразная Конституция для владельцев собак. Есть специальные места для выгула, есть участковый уполномоченный полиции, который должен прекрасно знать свой участок. Если собаки из этого списка выгуливаются без намордников, составляется административный протокол, также сотрудниками полиции могут проводиться рейды. Основная цель этого закона — повысить ответственность владельцев собак. Нужно, чтобы они думали не только о том, как удобно им и их собаке, но еще и о том, в безопасности ли находятся окружающие», — сказал Соловьев.

Собеседник НСН также порассуждал о целесообразности оспаривания такого штрафа.

«Сейчас все крупные города оснащены камерами: системой “Безопасный город”, системой распознавания лиц. В каждом дворе есть камеры видеонаблюдения. Можно заручиться показаниями свидетелей, можно вести видеосъемку составления протокола. Никто не мешает привлекать дополнительные аргументы и доказательства — главное, чтобы они соответствовали закону», — подытожил он.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил, что полиция не сможет контролировать выгул собак из перечня потенциально опасных пород, которых в России на самом деле не так много. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

