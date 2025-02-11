Конституционный суд защитил право зачатых после смерти отца детей
Конституционный Суд признал право детей, рожденных с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после смерти отца, на пенсию по потере кормильца, сообщил РБК со ссылкой на решение суда.
Уточняется, что данный вопрос рассматривался 22 октября 2024 года после запроса жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой, которая использовала замороженный биоматериал умершего супруга Антона Щаникова для процедуры ЭКО. В 2018 году женщина родила мальчиков-близнецов.
Отцовство Щаникова было подтверждено судом, однако пенсионный орган отказал в выплате страховой пенсии по потере кормильца. Суды также подтвердили законность этого решения.
Конституционный Суд же признал некоторые части статьи закона «О страховых пенсиях» не соответствующими Конституции. Теперь законодатели должны предусмотреть пенсию по потере кормильца или сопоставимые меры поддержки для детей, которые были зачаты и рождены с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти отца.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ЭКО в России стало практически рутиной, в этом году планируется, что процедуру бесплатно пройдут более 103 тысяч пациенток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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