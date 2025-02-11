Конституционный суд защитил право зачатых после смерти отца детей

Отцовство Щаникова было подтверждено судом, однако пенсионный орган отказал в выплате страховой пенсии по потере кормильца. Суды также подтвердили законность этого решения.

Конституционный Суд же признал некоторые части статьи закона «О страховых пенсиях» не соответствующими Конституции. Теперь законодатели должны предусмотреть пенсию по потере кормильца или сопоставимые меры поддержки для детей, которые были зачаты и рождены с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти отца.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ЭКО в России стало практически рутиной, в этом году планируется, что процедуру бесплатно пройдут более 103 тысяч пациенток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

