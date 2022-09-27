Конституционный суд РФ принял отставку судьи Арановского

Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского, сообщает пресс-служба судебного органа.

ЕСПЧ прекратил полномочия судьи от России

В сообщении говорится, что с 27 сентября 2022 года Константин Арановский - «судья КС РФ в отставке».

«Конституционный Суд РФ рассмотрел личное заявление судьи Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его«, - отмечается в заявлении.

Арановский был назначен судьей КС в марте 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.

Ранее в Москве умер советский и российский юрист, судья Конституционного суда России в отставке Анатолий Кононов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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