Конституционный суд РФ принял отставку судьи Арановского
Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского, сообщает пресс-служба судебного органа.
В сообщении говорится, что с 27 сентября 2022 года Константин Арановский - «судья КС РФ в отставке».
«Конституционный Суд РФ рассмотрел личное заявление судьи Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его«, - отмечается в заявлении.
Арановский был назначен судьей КС в марте 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.
Ранее в Москве умер советский и российский юрист, судья Конституционного суда России в отставке Анатолий Кононов, сообщает RT.
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