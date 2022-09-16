ЕСПЧ прекратил полномочия судьи от России

Полномочия судьи от России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) прекращены, сообщает пресс-служба суда.

В РФ прекратят исполнять постановления ЕСПЧ

В сообщении говорится, что это связано с выходом РЫ из профильной конвенции.

«Поскольку Российская Федерация перестает быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября, должность судьи от России подлежит упразднению», - подчеркнули в ЕСПЧ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаил Виноградов был освобождён от функций уполномоченного России при ЕСПЧ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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