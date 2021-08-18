Константин Райкин обвинил партнера в присвоении зданий стоимостью в 50 млн рублей
Российский актер, худрук «Сатарикона» Константин Райкин обвинил своего партнера, театрального деятеля Анатолия Полянкина в краже зданий «Райкин-центра» и «Высшей школы сценических искусств». По сообщениям некоторых Telegram-каналов, артист уверен, что Полянкин обманом присвоил себе оба строения на Шереметьевской, 6 в Москве.
Райкин-младший сообщил, что прежде здания общей стоимостью 50 млн рублей принадлежали «Фонду поддержки и развития культуры имени А. И. Райкина». В 2015 году ректор «Высшей школы сценических искусств» Анатолий Полянкин присвоил его себе обманным путем.
Константин Райкин обратился в полицию. Сейчас идет проверка по факту мошенничества в особо крупном размере.
Ранее Аркадий Райкин рассказал о судьбе театра Романа Виктюка после смерти артиста.
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