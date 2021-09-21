Хуснуллин рассказал о подготовке концепции перестройки ЖКХ

Отрасли ЖКХ необходима перестройка, концепцию изменений в этой сфере подготовят до конца текущего года и утвердят в первом квартале следующего. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с РИА Новости.

Зампред правительства отметил, что без перестройки ЖКХ страна не сможет достичь показателей в 1 млрд квадратных метров и повышения качества городской среды в 1,5 раза в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает Ura.ru.

«Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер», — подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что в ходе реформы властям предстоит выработать новые подходы к расселению аварийного жилья, модернизировать инженерную инфраструктуру, на что потребуется более триллиона рублей, пишет Газета.ру.

Также Хуснуллин указал на финансовое состояние обслуживающий компаний, отметив, что во многих регионах не удается собрать полные суммы и полностью реализовать инвестиционные программы.

«То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, — объекты вовремя не ремонтируют», — объяснил вице-премьер.

