В России учителей хотят освободить от ручной проверки домашних работ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что педагогов в стране постепенно разгружают от рутинной бумажной работы, сообщает KP.RU.
По его словам, эту возможность предоставляет программа цифровой образовательной среды.
«В облако переводятся такие вещи, как инструменты автоматического планирования деятельности учителя: автоматическая генерация отчётов по каждому ребёнку, классу, школе, автоматическая проверка домашнего задания на электронной платформе», — сказал министр.
Ранее Кравцов заявил, что профессия учителя в России становится всё более престижной, в 2023 году на педагогические специальности было подано 385 тысяч заявлений - на 100 тысяч больше, чем в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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