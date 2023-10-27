В России учителей хотят освободить от ручной проверки домашних работ

По его словам, эту возможность предоставляет программа цифровой образовательной среды.

«В облако переводятся такие вещи, как инструменты автоматического планирования деятельности учителя: автоматическая генерация отчётов по каждому ребёнку, классу, школе, автоматическая проверка домашнего задания на электронной платформе», — сказал министр.

Ранее Кравцов заявил, что профессия учителя в России становится всё более престижной, в 2023 году на педагогические специальности было подано 385 тысяч заявлений - на 100 тысяч больше, чем в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

