В ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости в городах
МВД выступает против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч. Об этом РИА Новости заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
По его словам, предлагающие снижение скорости с 60 до 30 км/ч думают не о безопасности на дорогах, а о взимании дополнительных штрафов.
Ранее Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин также отметил, что что за этой инициативой кроется вовсе не забота о безопасности. По мнению автоэксперта, инициатива о снижении скорости может быть уместна при некоторых условиях.
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