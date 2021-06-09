В ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости в городах

МВД выступает против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч. Об этом РИА Новости заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

По его словам, предлагающие снижение скорости с 60 до 30 км/ч думают не о безопасности на дорогах, а о взимании дополнительных штрафов.

«Озабоченные штрафами». Автомобилистов «напрягло» снижение скорости до 30 км/ч

Ранее Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин также отметил, что что за этой инициативой кроется вовсе не забота о безопасности. По мнению автоэксперта, инициатива о снижении скорости может быть уместна при некоторых условиях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилистыГИБДД
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