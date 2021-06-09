«Озабоченные штрафами». Автомобилистов «напрягло» снижение скорости до 30 км/ч
Снижать скорость движения в городах целесообразно далеко не везде, заявил «Радиоточке НСН» председатель «Движения автомобилистов России».
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах с 60 км/ч до 30 км/ч. В ведомстве, однако, подчеркивают, что это нужно делать «индивидуально и обоснованно» для каждой улицы. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, в свою очередь, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что за этой инициативой кроется вовсе не забота о безопасности.
«Здесь мотив простой: как всегда, хотят собрать больше штрафов. Государство в этой сфере озабочено не безопасностью, а тем, чтобы собрать как можно денег с водителей. Все инициативы, которые в последнее время звучат, направлены на то, чтобы было больше нарушений и люди больше платили. Среди них повышение штрафов, введение ответственности за среднюю скорость. Логика именно такая. Надо задуматься о политической составляющей всего этого. Сегодня интересы водителей во власти практически никто не защищает. Мы это делаем только силами гражданского общества. Значит, во власти что-то должно измениться. Изменения во власти – это выборы. Нужно помнить о своем гражданском долге, когда формируются органы власти, ходить на выборы», - уверен Похмелкин.
По мнению автоэксперта, инициатива о снижении скорости может быть уместна при некоторых условиях.
«Если вводить это точечно, на некоторых участках, то это допустимо. Там, где социальные объекты, школы, больницы, сложные перекрестки, очаги аварийности. Это нужно смотреть конкретно. В Москве должна быть очень гибкая система. Ведь нельзя ограничивать везде! Пострадает безопасность и пропускная способность дорог. Это бьет по экономике и по интересам людей. Нужно искать рациональный баланс», - отметил Похмелкин.
Ранее стало известно, что новые штрафы для автомобилистов могут признать незаконными.
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