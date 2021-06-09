«Озабоченные штрафами». Автомобилистов «напрягло» снижение скорости до 30 км/ч

Москвичи смогут привиться от COVID-19 вакциной «КовиВак» в пяти городских поликлиниках Карту «Тройка» с эксклюзивным дизайном в столице оформили более 4 тысяч раз Гидрометцентр: Дожди с градом задержатся в столичном регионе на несколько дней Андрей Макаревич призвал гостей «Нашествия» не медлить с вакцинацией от коронавируса