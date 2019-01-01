Кондитер –рекордсмен из Турции отправил пирог Путину за поставки С-400
Кондитер Хасан Аджар из турецкого города Бурса, имя которого включено в Книгу рекордов Гиннеса, отправил традиционный турецкий пирог (бёрек) президенту России Владимиру Путину. Так пекарь решил отблагодарить российского лидера за начало поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию, сообщило РИА Новости.
«Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту (Владимиру) Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог. Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог», - цитирует агентство слова Хасана Аджара.
Представители компании-перевозчика были поражены размерами и адресом доставки «подарка». Они предложили для него специальную упаковку. Турецкий кондитер пожелал приятного аппетита главе России.
Первые компоненты С-400 из России успешно доставлены на военную базу в провинцию Анкара накануне, 12 июля.
Ранее НСН сообщила о настоящей природе страха НАТО перед ЗРК С-400.
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