Кондитер –рекордсмен из Турции отправил пирог Путину за поставки С-400

Кондитер Хасан Аджар из турецкого города Бурса, имя которого включено в Книгу рекордов Гиннеса, отправил традиционный турецкий пирог (бёрек) президенту России Владимиру Путину. Так пекарь решил отблагодарить российского лидера за начало поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию, сообщило РИА Новости.

«Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту (Владимиру) Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог. Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог», - цитирует агентство слова Хасана Аджара.