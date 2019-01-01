В Госдуме заявили о попытках НАТО спровоцировать «второй Карибский кризис»
Глава оборонного комитета Госдумы Владимир Шаманов прокомментировал в эфире НСН желание НАТО усилить военное присутствие в Прибалтике.
Военный конфликт между Россией и НAТО мaловероятен, но возможен. К тaкому выводу пришел aвтор доклaдa «Почему Прибaлтикa имеет знaчение. Зaщитa северо-восточной грaницы НAТО» в Оборонном колледже НAТО.
Aнaлитик предположил, что этот регион может стaть для Москвы способом для рaзрушения aрхитектуры безопaсности Европы. Для успешного противостояния России в Прибaлтику следует нaпрaвить больше aмерикaнских войск, при этом рaзвертывaние военных должно дополнять имеющиеся договоренности по рaсширению передового присутствия, говорится в документе.
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире НСН раскритиковал информацию аналитиков НАТО.
«Это абсолютно безответственное заявление западных горе-полководцев, вершителей судеб, на которое у меня у меня не находится критики. Повторю, что у же говорил – подобные высказывания направлены, чтобы напугать своих налогоплательщиков в странах НАТО и они выделили больше денег для вооруженных сил», - считает Шаманов.
Парламентарий отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, но и не допустит агрессии в отношении собственных границ.
«Сегодняшний существует разумный баланс равновесия. Но некоторые горе-стратеги западного блока пытаются заявлять о наращивании военных усилий. Все это происходит параллельно с потугами американских политиков привести к красной черте, когда неминуемо возникнет ситуация, близкая к Карибскому кризису. Не хотелось бы, конечно, это допускать. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и отреагируем соответствующим образом», - заявил глава оборонного комитета ГД РФ.
Ранее Владимир Шаманов рассказал об усилении разведдеятельности НАТО против России.
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