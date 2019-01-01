Стала известна природа страха НАТО перед ЗРК С-400

Реальная угроза зенитно-ракетных комплексов С-400 для США и НАТО имеет экономический характер. Так считают эксперты издания National Interest.

Авторы материала поясняют, что в условиях экономической войны продажа ЗРК позволяет диверсифицировать экономику и наладить более тесные отношения с другими странами, в том числе с Китаем. Дело в том, что после покупки систем понадобится обучать иностранных военных и снабжать ЗРК необходимыми запчастями, передает RT.

Кроме того, издание отмечает, что разработка С-400 подтвердила способность России создавать продвинутые системы вооружения, что улучшило ее имидж, отмечает Ura.ru.

В материале говорится также, что если контракт на поставку С-400 в Турцию удастся завершить, то это станет для Москвы крупной победой – российские ЗРК появятся на территории НАТО, сообщает life.ru.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов рассказал НСН, какое еще сверхсовременное российское оружие западные эксперты называют «оружием Судного дня»

