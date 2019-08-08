«Кому-то и вода из канавы – пиво!» Эксперт о водке из Чернобыля
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя заявил в эфире НСН, что алкогольный продукт, анонсированный на Украине, не станет популярным.
Группа британских и украинских ученых изготовили экспериментальную партию водки, при этом использовалась пшеница и вода из Чернобыльской зоны отчуждения на Украине. В сообщении отмечается, что в конечном продукте, который получил название «Atomik», не было обнаружено радиоактивного загрязнения.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН выразил уверенность в абсолютном коммерческом провале проекта.
«Это, конечно, глупый проект. Особенно с учетом западного страха перед всем вредным и радиоактивным. Это не убедит потребителей, это абсолютно провальный проект. С другой стороны, на Западе народ своеобразный. Там выпускают пиво, в основе которого вода из сточных канав. Ее очищают и используют в производстве. Из чего там только пиво не делают! И кто-то это пьет, но я ни разу не слышал, что такие продукты были популярны. Так что это не более чем пиар-ход. Никакой популярности и никакого успеха у такой водки не будет. А по поводу безвредности этого продукта пусть дадут заключения европейские ученые, украинским я как-то доверять в этом вопросе не склонен. На их месте я бы назвал эту водку не «Atomik», а прямо «Чернобыль». Вот это было бы правильно», - порекомендовал он.
В 2019 году исполнилось 33 года со дня аварии на ЧАЭС. 26 апреля 1986 года в результате взрыва на 4-м энергоблоке станции радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, в основном на Украине, в Белоруссии и России.
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