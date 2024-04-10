«Никакой пользы»: Военные не ждут Стрелкова на фронте
Игорь Стрелков не обладает компетенциями, которые были бы востребованы в зоне СВО, рассказали НСН Владимир Болдырев и Александр Бородай.
Бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина), приговоренного к четырем годам колонии общего режима по статье о публичных призывах к экстремизму, никто не ждет в зоне спецоперации. Об этом НСН рассказал экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
Адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил РБК, что одна из воинских частей на территории ДНР согласилась заключить контракт с экс-министром обороны республики. Юрист отметил, что принятый Госдумой закон запрещает отправку на фронт осуждённых по экстремистским статьям, однако возможность для заключения военного контракта всё же есть, если апелляционная инстанция отменит приговор. Однако Болдырев усомнился, что Стрелков будет полезен в зоне СВО.
«Думаю, радоваться особо нечему. Он что, крупный военный специалист? Поливал грязью, пытался из себя строить крупного политика. А сейчас вдруг собрался на фронт. Кто его пошлет, кому он там нужен и какую особую пользу принесет? Если его и отправят, никто ему там шибко рад не будет», - сказал он.
В свою очередь экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай назвал сомнительными заявления адвокатов Стрелкова.
«Давайте предоставим Стрелкова и его защиту самим себе. Мне нечего сказать по этому поводу, неинтересно, я делом занят. Комментировать блогеров Стрелковых и его защиту мне совершенно не хочется», - пояснил собеседник НСН.
Ранее Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, напоминает «Радиоточка НСН».
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