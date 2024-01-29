Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу об экстремизме

Защита обжаловала приговор экс-министру обороны ДНР, бывший сотрудник ФСБ Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов.

На прошлой неделе Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима, а также запретил в течение трех лет администрировать сайты.