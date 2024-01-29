Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу об экстремизме
Защита обжаловала приговор экс-министру обороны ДНР, бывший сотрудник ФСБ Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов.
На прошлой неделе Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима, а также запретил в течение трех лет администрировать сайты.
Стрелкова обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram. Свою вину бывший министр не признал. Он был задержан 21 июля 2023 года, в этот же день суд арестовал его.
Адвокат экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов в разговоре с НСН заявил, что приговор будет немедленно обжалован. Он назвал его «безобразным судебным актом, не имеющим ничего общего с правосудием».
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