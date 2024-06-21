«Никакой жары»: Дыхание Ледовитого океана «успокоило» Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН заявил, что погода к грядущим выходным наконец-то нормализовалась и что ливни и сильный ветер покинули столичный регион.

Синоптик отметил, что москвичей и жителей Подмосковья в ближайшие дни ждет теплая и солнечная погода с небольшим дождем в воскресенье.