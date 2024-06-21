«Никакой жары»: Дыхание Ледовитого океана «успокоило» Москву

На смену сотрясавшим столичный регион катаклизмам в Москву вернулась комфортная солнечная погода, сказал НСН Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН заявил, что погода к грядущим выходным наконец-то нормализовалась и что ливни и сильный ветер покинули столичный регион.

Синоптик отметил, что москвичей и жителей Подмосковья в ближайшие дни ждет теплая и солнечная погода с небольшим дождем в воскресенье.

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«Погода успокоилась, уравновесилась, светит яркое солнце. Сейчас идет период летнего солнцестояния. Солнце находится над горизонтом максимально высоко, солнечные лучи обладают максимальной энергией. Такая погода должна определять жару, однако после прохождения фронтального раздела 20 июня изменилась циркуляция — воздушные массы с Северного Ледовитого океана принесли заметное похолодание. Сейчас природа нашла компромисс. Если в пятницу, 21 июня, температура будет около нормы, будет ощущаться ветерок, то 22 июня — на один градус ниже нормы, а ветер поутихнет. Температура, конечно, понизится: ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов, днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. Кроме того, в воскресенье, 23 июня, во второй половине дня ожидается не очень сильный дождь. Не изменится существенно температура и в первые три дня предстоящей недели, однако будет больше облаков, пройдут кратковременные дожди», — сказал он.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в Москве наблюдаются редкие для середины июня «тропические ночи».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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