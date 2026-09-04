В России снизилось количество карт Visa и MasterCard

Число карт платежных систем Visa и MasterCard в России по итогам II квартала года снизилось на четверть. Об этом сообщил Центробанк.

Аксаков допустил уход карт Visa и Mastercard из России из-за износа

«Продолжается выведение из оборота неактивных карт международных... систем (их количество снизилось на четверть по итогам квартала) при наращивании транзакционной активности оставшихся карт», - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, в стране выросло количество выпущенных карт системы «Мир».

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в РФ к концу следующего года, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Банковские КартыЦентробанк

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