В России снизилось количество карт Visa и MasterCard
Число карт платежных систем Visa и MasterCard в России по итогам II квартала года снизилось на четверть. Об этом сообщил Центробанк.
«Продолжается выведение из оборота неактивных карт международных... систем (их количество снизилось на четверть по итогам квартала) при наращивании транзакционной активности оставшихся карт», - отмечает регулятор.
По данным ЦБ, в стране выросло количество выпущенных карт системы «Мир».
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в РФ к концу следующего года, пишет Ura.ru.
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