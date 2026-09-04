Турпоток из России в ЕС снизился более чем в 10 раз

Туристический поток из России в Европу сократился более чем в 10 раз по сравнению с уровнем, зафиксированным до пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России.

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Как отметили в АТОР, турпоток «крайне невелик в абсолютных цифрах».

«По сравнению с допандемийными временами он уменьшился более чем в 10 раз», - указала пресс-служба.

Между тем в Евросоюзе предложили ужесточить визовые ограничения для россиян, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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