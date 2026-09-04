Минздрав утвердил новые рекомендации лечения ОРВИ у детей

Ведомство вводит условное деление формы инфекции по степеням тяжести - легкая, среднетяжелая и тяжелая - с описанием симптомов. Впервые Минздрав прописывает возможность применения фитотерапии для детей с признаками острого трахеита и продуктивным кашлем с трудноотделяемой мокротой при отсутствии противопоказаний. Вместе с тем в рекомендациях указано, что нет доказательств эффективности фитопрепаратов при лечении ОРВИ.

Отдельный блок в документе посвятили нефармологическим средствам. Так, использование меда, лимона, травяных чаев может быть эффективным для лечения симптомов ОРВИ. У пациентов без аллергии такие средства можно рассмотреть в качестве безопасной альтернативы фармпрепаратам.

В то же время в рекомендации добавили новые лекарственные препараты, например «Балоксавир марбоксил» (от вирусов гриппа A, B, C и D) и «Умифеновир» от гриппа или ОРВИ другой этиологии.

Ранее Минздрав ввел требование для стоматологов применять анестезию во время процедур, которые могут вызвать болевые ощущения, пишет Ura.ru.

