Из детской больницы в Москве эвакуировали 70 человек из-за возгорания
4 сентября 202611:42
Юлия Савченко
Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой в Москве, было эвакуировано около 70 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Инцидент произошел накануне на незначительной площади в раздевалке больницы. В целях безопасности из здания эвакуировали около 40 детей и 30 сотрудников.
Никто не пострадал.
Ранее в Москве произошло возгорание в ночном клубе Gipsy, напоминает Ura.ru.
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