Из детской больницы в Москве эвакуировали 70 человек из-за возгорания

Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой в Москве, было эвакуировано около 70 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел накануне на незначительной площади в раздевалке больницы. В целях безопасности из здания эвакуировали около 40 детей и 30 сотрудников.

Никто не пострадал.

Ранее в Москве произошло возгорание в ночном клубе Gipsy, напоминает Ura.ru.

